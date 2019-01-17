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مقتل أربعة جنود أمريكيين في تفجير وسط مدينة منبج شمالي سوريا

مقتل أربعة جنود أمريكيين في تفجير وسط مدينة منبج شمالي سوريا
القوات الأمريكية في منبج
رام الله - دنيا الوطن
لقي أربعة جنود أمريكيين مصرعهم في تفجير وسط مدينة منبج شمالي سوريا.

وقالت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي إن جنديين أمريكيين وموظفا مدنيا في وزارة الدفاع (البنتاغون) ومتعاقدا يساند الجيش الأمريكي في سوريا قتلوا في الهجوم، وفق ما نقل موقع (بي بي سي).

وقد وقع الهجوم قرب أحد المطاعم في المدينة لدى مرور دورية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ما أدى لمقتل 10 آخرين على الأقل إضافة للجنود الأمريكيين حسب ما أوردت مصادر محلية.

ونقلت وسائل إعلام عن وكالة "أعماق" الذراع الإعلامي لتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية تأكيده أن مقاتلا تابعا للتنظيم فجر سترته الناسفة مستهدفا دورية لقوات التحالف ما أدى لإصابة "3 جنود أمريكيين على الأقل".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، إن عدد الضحايا ارتفع إلى 16 قتيلا.

وأضاف المرصد الذي يعتمد على شبكة من المراسلين على الأرض "ارتفع إلى 16 على الأقل تعداد من قضوا في التفجير، هم عنصران اثنان من قوات التحالف الدولي قضيا في التفجير الذي ضرب مطعم الأمراء و5 عناصر من مرافقيهم من المقاتلين المحليين في القوات المسيطرة على المنطقة، و9 مواطنين مدنيين، ولا تزال أعداد من قضى قابلة للازدياد لوجود جرحى إصاباتهم بليغة".

وقال المرصد إن مراسليه على الأرض رصدوا تحليقاً لطائرات مروحية في أجواء منبج ومحيطها، في أعقاب التفجير الذي يعد أول هجوم يشنه انتحاري ضد القوات الأمريكية في المدينة.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على منبج الواقعة شمال حلب وتتكون هذه القوات بشكل أساسي من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا.

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