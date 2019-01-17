مصرع خمسة أشخاص في عواصف ممطرة وثلجية غطت أجزاء كاليفورنيا

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤولون إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في عواصف ممطرة وثلجية غطت أجزاء من ولاية كاليفورنيا الأمريكية بثلوج بلغ ارتفاعها خمسة أقدام على الأقل في منطقة جبال سييرا نيفادا هذا الأسبوع وتسببت أيضا في وقوع سيول وانهيارات الطينية.ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يتجه الطقس القارس شرقا نحو جبال روكي ومنطقة الغرب الأوسط في الولايات المتحدة خلال مطلع الأسبوع القادم. وقالت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا إن الطرق المهدمة بفعل الأمطار تسببت في حادثين أسفرا عن مقتل أربعة أشخاص.وذكرت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل أن أسرة مكونة من ثلاثة أفراد أحدهم طفل عمره عام واحد لقيت حتفها في منطقة إل دورادو كاونتي يوم الثلاثاء بعد أن اختل توازن سيارتهم على طريق سريع مغطى بالمطر واصطدمت بسيارة أخرى، وفق ما نقلت وكالة رويترز.وقال مشرفو دورية على طريق سريع إن رجلا آخر توفي في سيارة تحطمت بفعل العواصف يوم الأربعاء في منطقة نابا كاونتي، لكن لم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى.وقالت وسائل إعلام إن رجلا في أوكلاند لقي حتفه بعد أن أصابته شجرة اقتلعها الريح والمطر وسقطت على مخيم للمشردين.وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن الرياح العاتية قد تتسبب في سقوط المزيد من الأشجار عندما تزداد رطوبة التربة وتشبعها بالماء.