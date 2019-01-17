بكين: مسؤولون كبار من كوريا الشمالية موجودون بالصين

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس، أن مسؤولين كبارا من كوريا الشمالية موجودون بالصين، وذلك وسط تقارير عن أنهم مسافرون إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات رفيعة المستوى.وقالت وكالة رويترز للأنباء: إن هوا تشون ينغ المتحدثة باسم الوزارة أدلت بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي دوري في بكين.