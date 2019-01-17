تيريزا ماي تفوز باقتراع على الثقة في البرلمان

رام الله - دنيا الوطنفازت حكومة‭ ‬رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في اقتراع على الثقة في البرلمان، بأغلبية 325 صوتا مقابل 306 أصوات.وتعني هذه النتيجة أن ماي ستستمر في التواصل مع أعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب لمحاولة إيجاد توافق حول كيفية المضي قدما في سبيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعدما رفض البرلمان يوم الثلاثاء الاتفاق الذي توصلت إليه، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.ودعت ماي النواب في مجلس العموم إلى العمل معا لتنفيذ اتفاق الخروج من الاتحاد الاوروبي "بريكست".وقالت ماي إن على النواب وضع "المصالح الشخصية جانباً" و"العمل بصورة بناءة" للمضي قدماً وتنفيذ خطة الخروج، وفق موقع (بي بي سي).