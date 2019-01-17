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اتحاد الشغل في تونس يبدأ إضرابا عاما يشمل المطارات والموانئ والقطارات

اتحاد الشغل في تونس يبدأ إضرابا عاما يشمل المطارات والموانئ والقطارات
رام الله - دنيا الوطن
يبدأ اتحاد الشغل في تونس يوم الخميس إضرابا عاما يشمل المطارات والموانئ والقطارات.

يأتي ذلك احتجاجا على رفض الحكومة رفع أجور 670 ألف موظف في القطاع العام في خطوة تزيد التوتر في البلد الذي يكافح لانعاش اقتصاده المتعثر.

ويشمل الاضراب الذي يستمر يوما المدارس والمكاتب الحكومية والوزارات والشركات العامة التي تضم خدمات النقل البري والبحري والجوي والمستشفيات ووسائل الإعلام الرسمية وغيرها من الخدمات.

وقالت شركة الخطوط التونسية: إنها تتوقع اضطرابا في حركة الطيران يوم الخميس بسبب الإضراب المخطط له على مستوى البلاد، وحثت العملاء على تغيير حجوزات الرحلات الجوية.‭‭‭‭ ‬‬‬‬

وقالت إنها ستؤجل ما لايقل عن 16 رحلة إلى يومي الجمعة والسبت، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد: إن الإضراب العام سيكون مكلفا للغاية ولكن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع إمكانيات الدولة المالية.

لكن الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري قال إن "الحكومة خضعت لإملاءات صندوق النقد واختارت الحل الصعب وهو مواجهة الشغالين".

وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة الأجور في القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من النسبة الحالية البالغة 15.5 في المئة، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقا لصندوق النقد الدولي.

وتضاعفت فاتورة الأجور في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2018 مقارنة مع 7.6 مليار دينار في عام 2010.

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