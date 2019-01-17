شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم الأقصى ويداهم المصلى المرواني ومسجد قبة الصخرة

الاحتلال يقتحم الأقصى ويداهم المصلى المرواني ومسجد قبة الصخرة
الاحتلال عند قبة الصخرة
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوة معززة من ضباط وجنود الاحتلال ومن الوحدات الخاصة، وقيادات من الاحتلال، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وداهمت المصلى المرواني ومسجد قبة الصخرة المشرفة.

يأتي ذلك بعد محاولة أحد عناصر شرطة الاحتلال بقبعته التلمودية (الكيباه) اقتحام قبة مسجد الصخرة، وفرض حصار لساعات طويلة على بواباته، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

من جهة أخرى، اقتحم مستوطنون المسجد الاقصى المبارك وشرعت بتنفيذ جولات استفزازية في أرجائه بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وكانت عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال حاصرت قبل يومين المُصلين من النساء والرجال وعدد من حراس وسدنة مسجد قبة الصخرة بالأقصى المبارك، وحالت دون أداء المواطنين صلاة الظهر برحابه الطاهرة، عدا عن اقتحام المستوطنين المتتالية.

كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، خلال تقدمه المسيرة الاحتجاجية لحماية المحاصرين، وفك الحصار عنهم بمحيط مسجد قبة الصخرة في الأقصى.

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