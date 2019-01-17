بدء صرف الدفعة المالية الخاصة بالموظفين غير المستفيدين من المنحة القطرية



وأضافت عبر (فيسبوك) أن الصرف للمستفيدين من المنحة، سيكون مطلع الأسبوع القادم، وفي حال وصول المنحة القطرية سيتم استكمال النسبة إلى 60% وبحد أدنى 1400 شيكل لغير المستفيدين من المنحة.



رام الله - دنيا الوطنبدأت وزارة المالية بغزة، اليوم الخميس، صرف الدفعة المالية الخاصة بالموظفين غير المستفيدين من المنحة القطرية.وكانت الوزارة أعلنت الأربعاء، أنها ستصرف دفعة راتب أيلول/ سبتمبر الماضي، لغير المستفيدين من المنحة القطرية، اعتباراً من الخميس، بواقع 40 % وبحد أدنى 1200 شيكل.يأتي ذلك، في ضوء تأخر المنحة القطرية، ووفاءً من وزارة المالية بالتزاماتها تجاه الموظفين.