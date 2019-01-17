صحيفة: مصر لن تفتح معبر رفح إلا بوجود السلطة الفلسطينية





وأضافت المصادر أنّ الوفد الأمني المصري الذي زار غزة أخيراً، أبلغ الفصائل الفلسطينية بشكل رسمي، أنّ فتح المعبر منوط بعودة السلطة إليه، وأنّ الرسالة وصلت إلى كل الفصائل بهذا المعنى، على الرغم من أنّ الرسالة التي وصلت إلى حركة حماس من الوفد كانت مغايرة قليلاً.



وكشفت الصحيفة أنّ سحب الموظفين وإغلاق المعبر تمّا باتفاق بين الرئيس محمود عباس ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي في لقائهما الأخير، وفق مصادرها.



وأشارت إلى أنّ مصر تتحجج برفض الاحتلال الإسرائيلي استمرار عمل المعبر الحالي من دون وجود أمن السلطة فيه، مؤكدة أنّ "إسرائيل متحكّم حقيقي في فتح المعبر وإغلاقه"، وهي التي ضغطت على مصر لفتحه بالتوازي مع مسيرات العودة على حدود غزة.





ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية، أنّ الوضع الميداني في غزة، ومحاولات تصعيد مسيرات العودة على الحدود، سيدفعان إسرائيل للطلب من مصر فتح المعبر من دون السلطة، أو اللجوء إلى الضغط على عباس لإعادة موظفي المعبر إليه.





وكانت مصر أغلقت معبر رفح في وجه المغادرين من قطاع غزة، بعد قرار السلطة الفلسطينية سحب موظفيها من المعبر، إثر تزايد الاحتقان بين حركتي فتح وحماس، على خلفية منع الثانية إقامة احتفال مهرجان انطلاقة فتح، بغزة، واعتقال واستدعاء عدد كبير من كوادرها.



رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (العربي الجديد) عن مصادر فلسطينية وصفتها بأنها موثوق فيها، أن مصر لا تنوي فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة أمام المغادرين، إلا في حال عودة موظفي السلطة الفلسطينية إلى المعبر.