شاهد: الحمد الله يتفقد غرفة العمليات المركزية للدفاع المدني

رام الله - دنيا الوطنتفقد رئيس الوزراء، وزير الداخلية رامي الحمد الله، صباح اليوم الخميس، غرفة العمليات المركزية للدفاع المدني في مدينة رام الله، بحضور مدير عام الدفاع المدني اللواء يوسف نصار، وضباط الجهاز.واطّلع الحمد الله على سير عمل وجاهزية طواقم الدفاع المدني في التعامل مع المنخفض الجوي، الذي تشهده فلسطين، والحوادث التي تم التعامل معها في مختلف المحافظات، وفق بيان نشرته صفحة رئيس الوزراء عبر (فيسبوك).ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس محمود عباس لكافة العاملين في الدفاع المدني والجهات المختصة والشريكة من المؤسسات وفعاليات المحافظات للتعامل مع الحوادث، مشيدا بجهودهم ودورهم في حماية المواطنين وسرعة الاستجابة لأي طارئ، معتبرا أن جاهزيتهم تحد من الاضرار والكوارث.