صور: مصرع شاب من رفح جراء انزلاق مركبته بفعل الأحوال الجوية السيئة











ونقلت (وفا) عن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 14 مواطناً أصيبوا بجروح مختلفة في مختلف مناطق القطاع، بفعل تطاير ألواح الصفيح "زينكو" وسقوط أشجار وجدران ولوحات إعلانية، واصطدام مركبات بفعل الرياح الشديدة والأمطار، التي تشهدها مدن ومخيمات القطاع منذ مساء الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس.



ونقلت (وفا) عن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 14 مواطناً أصيبوا بجروح مختلفة في مختلف مناطق القطاع، بفعل تطاير ألواح الصفيح "زينكو" وسقوط أشجار وجدران ولوحات إعلانية، واصطدام مركبات بفعل الرياح الشديدة والأمطار، التي تشهدها مدن ومخيمات القطاع منذ مساء الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس.

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن مصرعه، وأصيب 14 آخرون بجروح مختلفة جراء الأحوال الجوية السيئة والرياح الشديدة التي يشهدها قطاع غزة.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن الشاب علاء قشطة من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لقي مصرعه، وأصيب اثنان آخران جراء انزلاق مركبتهم واصطدامها بشاحنة متوقفة في المدينة، ونقلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار.