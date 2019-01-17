دولي

استطلاعات الرأي في إسرائيل تتوقع حصول الليكود على أكثر المقاعد

استطلاعات الرأي في إسرائيل تتوقع حصول الليكود على أكثر المقاعد
الكنيست
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس): إن استطلاعات الرأي الانتخابية تتكهن بأنه لو جرت الانتخابات اليوم، فسيفوز (الليكود) بـ 32 مقعداً يليه (يوجد مستقبل) مع 14 مقعدا، وذلك وفقاً للاستطلاع الذي نشرته شركة الأخبار. 

ووفقاً لاستطلاع نُشر في أخبار قناة (مكان)، فإن (الليكود) سيفوز بـ 31 مقعدًا، يليه في المرتبة الثانية حزب بيني غانتس (حصانة لإسرائيل)، مع 13 مقعدًا.

يشار إلى أن جميع الأحزاب الإسرائيلية، تستعد لخوض انتخابات (الكنيست)، والتي ستجرى في التاسع من نيسان/إبريل المقبل.

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