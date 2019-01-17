استطلاعات الرأي في إسرائيل تتوقع حصول الليكود على أكثر المقاعد





ووفقاً لاستطلاع نُشر في أخبار قناة (مكان)، فإن (الليكود) سيفوز بـ 31 مقعدًا، يليه في المرتبة الثانية حزب بيني غانتس (حصانة لإسرائيل)، مع 13 مقعدًا.



يشار إلى أن جميع الأحزاب الإسرائيلية، تستعد لخوض انتخابات (الكنيست)، والتي ستجرى في التاسع من نيسان/إبريل المقبل.

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس): إن استطلاعات الرأي الانتخابية تتكهن بأنه لو جرت الانتخابات اليوم، فسيفوز (الليكود) بـ 32 مقعداً يليه (يوجد مستقبل) مع 14 مقعدا، وذلك وفقاً للاستطلاع الذي نشرته شركة الأخبار.