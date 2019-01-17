زيارة لبضع ساعات.. نتنياهو يتوجه إلى تشاد يوم الأحد المقبل

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يوم الأحد المقبل، إلى تشاد في زيارة تستغرق بضع ساعات.وسيلتقي نتنياهو وفق ما ذكرت (القناة 13) الإسرائيلية، بالرئيس إدريس ديبي، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم الإعلان عن تجديد العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين خلال الزيارة.وكان ديبي قد زار إسرائيل قبل نحو أقل من شهرين، ومكث بها عدة أيام، التقى خلالها نتنياهو، وذلك بعد أربعين عاما من قطع للعلاقات.