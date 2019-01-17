كتائب القسام تعلن استشهاد أحد عناصرها إثر استخدام السلاح بالخطأ وتشيع آخرَ

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن أحد عناصرها استشهد صباح اليوم، جراء استخدامه السلاح بطريقة خطأ أثناء رباطه.



وقالت عبر موقعها الالكتروني: إن الشهيد هو أحمد سميح الفيومي من حي الشجاعية بغزة، و"الذي استشهد نتيجة خطأ سلاح أثناء رباطه".



ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري الفيومي (21عاماً) من مسجد السيد علي المغربي" بحي الشجاعية مدينة غزة، والذي لقي ربه شهيداً –بإذن الله تعالى- اليوم الخميس 11 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 17/01/2019م نتيجة خطأ سلاح أثناء رباطه.



وقالت الكتائب في بيانها :"جاءت شهادته بعد مشوار جهادي عظيم ومشرّف، وبعد عمل دؤوبٍ وجهادٍ وتضحيةٍ، نحسبه شهيداً ولا نزكي على الله أحداً".



وأضافت "على طريق ذات الشوكة يمضي مجاهدو القسام الأبطال، لا يعرفون للراحة أو القعود سبيلاً، فصمتهم ما هو إلا جهادٌ وإعدادٌ لطالما رأى العدو والصديق ثمرته في ساحات النزال، فمن التدريب إلى التصنيع إلى حفر أنفاق العزة والكرامة إلى المرابطة على ثغور الوطن، سلسلةٌ جهاديةٌ يشد بعضها بعضاً، وشبابٌ مؤمنٌ نذر نفسه لله مضحياً بكل غالٍ ونفيس، يحفر في الصخر رغم الحصار والتضييق وتخلي البعيد والقريب، يحدوه وعد الآخرة الذي هو آتٍ لا محالة يوم يسوء مجاهدونا وجوه الصهاينة بإذن الله، ويطردونهم من أرض الإسراء أذلةً وهم صاغرون" .



وتابعت :"نسأل الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل جهاده خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءهم، وستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله".



وكانت جماهير غفيرة في حي الدرج بغزة شيعت مساء أمس الأربعاء، جثمان الشاب "حمدي حجازي"، من كتائب القسام، والذي استشهد إثر حادثٍ عرضيٍ أثناء رباطه.



وشارك في مسيرة التشيع عناصر من كتائب القسام وقيادات حركة حماس، والمئات من المواطنين، الذين انطلقوا نحو المقبرة الشرقية، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه في مسجد التابعين بحي الدرج.



رام الله - دنيا الوطن