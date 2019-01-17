صور: تحطم قارب مصري دخَل بحر القطاع وإنقاذ ستة كانوا على متنه





ووفق المصادر، فإن القارب كان على متنه سبعة صيادين، حيث فقد واحد، وتم إنقاذ الستة الآخرين من قبل الشرطة البحرية في غزة.





وأكدت المصادر لـ "دنيا الوطن" أن خمسة من الصيادين بحالة جيدة، فيما وصفت حالة السادس بالخطيرة، وهو متواجد في العناية المشددة، بمستشفى شهداء الأقصى، وسط القطاع.





يشار إلى أن الرياح والأمواج قذفت، القارب من الحدود المصرية إلى منطقة النصيرات وسط قطاع غزة.













