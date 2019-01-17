صور: تحطم قارب مصري دخَل بحر القطاع وإنقاذ ستة كانوا على متنه
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر محلية صباح اليوم الخميس: إن الشرطة البحرية في غزة أنقذت ستة صيادين مصريين، كانوا على متن قارب صيد، قذفته الأمواج إلى بحر وسط قطاع غزة.
قالت مصادر محلية صباح اليوم الخميس: إن الشرطة البحرية في غزة أنقذت ستة صيادين مصريين، كانوا على متن قارب صيد، قذفته الأمواج إلى بحر وسط قطاع غزة.
ووفق المصادر، فإن القارب كان على متنه سبعة صيادين، حيث فقد واحد، وتم إنقاذ الستة الآخرين من قبل الشرطة البحرية في غزة.
وأكدت المصادر لـ "دنيا الوطن" أن خمسة من الصيادين بحالة جيدة، فيما وصفت حالة السادس بالخطيرة، وهو متواجد في العناية المشددة، بمستشفى شهداء الأقصى، وسط القطاع.
يشار إلى أن الرياح والأمواج قذفت، القارب من الحدود المصرية إلى منطقة النصيرات وسط قطاع غزة.
التعليقات