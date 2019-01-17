شاهد: مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية عند حائط البراق وسط الأمطار والثلوج





واكتست قبة الصخرة المشرفة باللون الأبيض، تأثرا بالمنخفض الجوي الذي لا يزال يضرب فلسطين.





رام الله - دنيا الوطنأدى مستوطنون أمس الأربعاء، طقوسا تلمودية في ساحة البراق، قرب المسجد الأقصى المبارك، وسط تهاطل الأمطار والثلوج.وشهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، أمس الأربعاء، تساقط الثلوج، خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المنطقة.