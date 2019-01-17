الكشف عن المشتبه الرئيسي في الفضيحة الجنسية التي تعصف بالجهاز القضائي بإسرائيل





ويشتبه في نقيب المحامين، بإقامة علاقة جنسية مع قاضية لقاء تعيينها في منصبها وأيضا مع زوجة قاض في محكمة الصلح مقابل ترقيته إلى المحكمة المركزية، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة.



وأعلنت الشرطة أن التحقيق في هذا الملف قد بدأ عقب ورود معلومات إليها قبل حوالي أسبوعين وتتعلق بتعيين قاضية في محكمة صلح قبل عدة سنوات ومحاولة باءت بالفشل لترقية قاض في محكمة صلح ليتم تعيينه في محكمة مركزية .



ويشار الى أن وزيرة العدل اييليت شاكيد كانت قد صرحت بأنه لم يتم استدعاؤها للإدلاء بالإفادة، فيما رفضت الإجابة على أسئلة صحفيين واكتفت بالقول: إن هذا يوم عاصف بالنسبة اليها كوزيرة للعدل وكإمرأة.

وقالت الإذاعة: إن محكمة الصلح في تل أبيب تنظر في طلب الشرطة تمديد فترة اعتقال نافيه بثلاثة أيام.