شؤون فلسطينية

الطقس: استمرار تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي حتى ساعات المساء

الطقس: استمرار تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي حتى ساعات المساء
الطقس - منخفض جوي
رام الله - دنيا الوطن
الخميس 2019/01/17: يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف وشديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، وفي ساعات المساء تضعف فرصة سقوط الأمطار والرياح جنوبية غربية إلى  شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا وشديدة البرودة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق والرياح  جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى  نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

الجمعة 18-1-2019: يكون الجو غائما جزئياً، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق  ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارد إلى شديد البرودة والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 19-1-2019: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة إلى بارد والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد 20-1-2019: يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة  مع بقاء الجو بارداً خاصة في ساعات المساء و الليل والرياح  شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:

1- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

2- خطر التزحلق على الطرقات

3- احتمال تشكل الصقيع  في بعض المناطق ساعات الصباح الباكر يوم السبت.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 9-5 10-4 12-6 بيت لحم 9-5 10-4 12-6
رام الله والبيرة 8-4 9-3 11-5 طولكرم 15-8 16-7 17-8
نابلس 11-6 12-5 14-7 قلقيلية 15-8 16-7 17-8
جنين 14-6 15-4 16-5 سلفيت 9-5 10-4 12-6
طوباس 14-6 15-4 16-5 روابي 11-6 12-5 14-7
الخليل 8-3 9-2 11-4 غزه 16-9 17-8 18-9
أريحا 19-10 20-8 21-9 خانيونس 16-9 17-8 18-9
الأغوار الشمالية 17-8 18-6 19-7 رفح 15-8 16-7 17-8

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