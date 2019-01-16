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تطال قيادات بارزة.. فضيحة جنسية كبيرة تعصف بالقضاء الإسرائيلي

تطال قيادات بارزة.. فضيحة جنسية كبيرة تعصف بالقضاء الإسرائيلي
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (عرب 48)، إن الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في إسرائيل (لاهف 433) اعتقلت، الأربعاء، مسؤولاً رفيعاً في جهاز القضاء، للاشتباه بارتكابه مخالفة تتعلق بالنزاهة.

وحسب الموقع، فقد كشفت الشرطة الإسرائيلية، تفاصيل جوانب من قضية تتعلق بجهاز القضاء ولجنة تعيين القضاة، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها تعصف بجهاز القضاء في الآونة الأخيرة، حيث طلبت الشرطة حظر نشر حول القضية حتى منتصف الشهر المقبل.

وفي إطار هذه القضية، ستستدعي الشرطة جميع أعضاء لجنة تعيين القضاة، وبينهم رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، ووزيرة القضاء، أييليت شاكيد، وهي صديقة مقربة للمشتبه، كي يدلوا بإفاداتهم، فيما يتوقع في أعقاب تقدم التحقيق في القضية أن يعلن نقيب المحامين، إفي نافيه، عن عزل نفسه عن رئاسة نقابة المحامين، وفق الموقع.

وحسب الموقع، تحقق الشرطة منذ صباح اليوم مع عدد من المشتبهين الضالعين في القضية، كما تمت جباية إفادات من آخرين. وعزل المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، نفسه من العمل في هذه القضية بسبب صداقته مع المشتبه المركزي فيها. ويتخذ القرارات في هذا الملف المدعي العام، شاي نيتسان.

وقالت "شركة الأخبار" الإسرائيلية، إن الاشتباه المركزي في هذه القضية هو علاقات جنسية مقابل تعيين قضاة، حيث يجري التحقيق في ما إذا كان المشتبه المركزي سعى، قبل بضع سنوات، لتعيين قاضية في محكمة صلح مقابل علاقات جنسية بينهما.

والاشتباه الثاني الجاري التحقيق فيه يتعلق بإقامة زوجة قاض، وهي محامية، علاقات جنسية مع المشتبه المركزي من أجل أن يساعد الأخير في ترقية زوجها من محكمة الصلح إلى المحكمة المركزية، وهي ترقية لم تحصل، حسب الموقع.

وفي أعقاب التحقيق مع الثلاثة، المشتبه المركزي وقاضية محكمة الصلح والمحامية زوجة القاضي، سيتقرر في وقت لاحق من اليوم ما إذا كان سيتم تمديد اعتقالهم.

وتحقق وحدة "لاهف 433" في القضية منذ أسبوعين، إثر ورود معلومات للشرطة، التي أعلنت اليوم أن "الحديث يدور عن شبهات لارتكاب مخالفات في إطار تعيين قاضية صلح واحدة قبل عدة سنوات وبخصوص محاولة تعيين قاضي صلح في المركزية، ولم تتم الترقية".

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