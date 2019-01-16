أبو زيد يبحث تعزيز التعاون مع الجمعية الإفريقية للإدارة العامة





رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، مع الأمين العام للجمعية الإفريقية للإدارة العامة (AAPAM) سكوت كوجو، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون والارتقاء في مجال الإدارة العامة بين دولة فلسطين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجامعات في الدول الافريقية.وثمن أبو زيد خلال لقائه بالأمين العام للجمعية الافريقية في مقر ديوان الموظفين العام بمدينة رام الله، الدعم الافريقي الدائم لفلسطين، مشيرا الى أن وجود الجمعية الافريقية يشكل فرصة مهمة للتعلم وتبادل الخبرات والأفكار وبناء البرامج لما تضمه هذه الجمعية من مئات المؤسسات والجامعات والممارسين للإدارة العامة.وبين ابو زيد أن فلسطين حققت وبجهد متميز من قبل مواردها البشرية تطور هائل على مستوى الإدارة العامة والخدمة المدنية، حيث حظيت بإعجاب الدول في كافة المحافل الدولية وهي اليوم مستعدة لنقل الخبرات وليس فقط العمل على استقبالها، وعلى تدريب أي دولة بحاجة إلى التدريب حيث قامت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة في الفترة الماضية بتدريب متدربين من الفئات العليا من سبع دول افريقية، كما سيتم في الفترة المقبلة القيام ببرنامجين تدريبيين لافريقيا في فلسطين، وأن هذا التعاون سيكلل غدا بتوقيع اتفاقية مع المجموعة الافريقية للإدارة العامة في عدة مجالات ليشكل باكورة مثمرة لكلا الطرفين.واشار إلى أن دولة فلسطين وبتنظيم من ديوان الموظفين العام وبالشراكة مع عدد من مؤسسات الإدارة الكبرى في العالم تستعد لعقد اجتماع طاولة مستديرة لعدد من الوزراء في العالم في الأول من ابريل من العام الجاري، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة رقم (5،16،17)، ولتكون منصة دولية يتم فيها إتاحة الفرصة للتفاعل والخروج بمخرجات قوية تساعد الدول على تحقيق هذه الأهداف.من جهته، ثمن سكوت أهمية التعاون المشترك مع فلسطين، مبديا اعجابه بقوة الشعب الفلسطيني وإرادته القوية لتحقيق إنجازات عديدة بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وأنهم في افريقيا لا بد أن يتعلموا من هذه الإرادة القوية.واكد استعدادية الجمعية الإفريقية لتقديم كافة الدعم لإنجاح التعاون مع ديوان، ودعمه لاجتماع الطاولة المستديرة المنوي عقده في شهر إبريل من قبل الديوان لأهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.