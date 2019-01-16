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شاهد: اشتباك بالأيدي في مجلس النواب الاردني

شاهد: اشتباك بالأيدي في مجلس النواب الاردني
رام الله - دنيا الوطن
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يظهر مشادة كلامية واشتباك بالايدي بين نائبين في البرلمان الادني، بسبب مقاطعة أحدهما للأخر اثناء كلمة الاول.

وقد أظهر الفيديو، النائب خليل عطية وهو يلقي كلمة يحث فيها زملاءه النواب على احترام بعضهم البعض والتسامح، وفجأة انفجر غضبا في وجه زميله النائب محمد البرايسة الذي قاطعه.

وبين الفيديو، النائب عطية وهو يصرخ على زميله ويشتمه، وقفز من مقعده ونزل الى ساحة قاعة البرلمان وحاول ضرب زميله البرايسة.

 


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