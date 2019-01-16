المحافظ حميد يبحث العديد من قضايا الاعتداءات الاستيطانية

رام الله - دنيا الوطنبحث محافظ بيت لحم كامل حميد في لقاء موسع اليوم الاربعاء العديد من قضايا الاعتداءات الاستيطانية عقدته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان برعايته في مقرالمحافظة.كان ذلك بحضور العديد من جهات الاختصاص والحقوقيين وحشد من المواطنين اصحاب الاراضي للوقوف على ابرز الاعتداءات الاستيطانية خاصة منطقة خلة النحلة وبتير والخضر والولجة.من جهته أكد المحافظ حميد الى استناد الاحتلال وبشكل قوي على القوانين لتسويقها لدى دول العالم في رسالته منه أن المستوطنين والفلسطينيين في خلاف ونزاع وانه يحاول حل ذلك الخلاف بين المواطنين تحت مسميات هي الاخطر بأنه دولة حضارية تستند للقوانين.كما أكد حميد الى ضرورة دعم صمود المواطنين على اراضيهم والتي تحرص السلطة الفلسطينية لتوفير الامكانات المتاحة لدعمهم الى جانب محاسبة المتآمرين على هذا القضايا.وفي رسالته للاجتماع اشارالمحافظ حميد الى ضرورة الخروج من الاجتماع بالتوصيات والنتائج الايجابية عبر اللجان المتخصصة لتعزيز صمود المواطنين من كافة جهات الاختصاص لتعمم بعد ذلك لجميع المحافظات.