السفير نمورة يطلع رئيس العلماء للمشيخة الاسلامية بالبوسنة على الانتهاكات الاسرائيلية بحق المقدسات



واستعرض السفير نمورة خلال اللقاء، الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة على المسجد الأقصى واقتحامات المستوطنين اليومية لباحات المسجد الاقصى، بالاضافة الى تهويد مدينة القدس وتقسيمها زمانيا ومكانياً، وبناء المستوطنات في المناطق المحتلة ونية الاحتلال هدم الجدار القدسي العتيق. مشيراً الى ان حياة الفلسطينيين باتت مستحيلة في المدينة المقدس.



من جانبه اكد رئيس العلماء أن معظم السكان في العالم، والمشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك أيضا، يفهمون معاناة الشعب الفلسطيني، وأنهم يدعمون مساعيه لتحقيق السلام العادل والحرية وأن يتم الحفاظ على القدس عاصمةً لدولة فلسطين مفتوحةً لكل الديانات. كما أدان الهجوم الجسدي لقوات الاحتلال على مدير المسجد الأقصى، عمر الكسواني، وحصار مسجد قبة الصخرة الذي قد تم إغلاقه منذ أيام أمام المصلين.



رام الله - دنيا الوطنالتقى سفير دولة فلسطين في البوسنة والهرسك رزق نمورة، اليوم الاربعاء، رئيس العلماء للمشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك السيد حسين كافازوفيتش واطلعله على آخر التطورات في ارض المحتلة وخاصة الاوضاع في مدينة القدس والمسجد الأقصى والحرم الابراهيمي في مدينة الخليل.