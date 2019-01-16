وفد من جامعة ستافنجر النرويجية يزور جامعة النجاح الوطنية ويبحث سبل التعاون

رام الله - دنيا الوطنزار جامعة النجاح الوطنية هذا الاسبوع وفد رسمي من جامعة ستافنجر النرويجية ضم رئيسة الوفد د. بريتا ستراند رانجنز نائب عميد كلية التربية و الاداب وعدد من الأكاديميين من تخصصات الدراما والتعليم المبكر والتمريض وادب اللغة الانجليزية و ممثل من مكتب العلاقات الدولية بالاضافة الى ممثل من جمعية نابلس ستافنجر. وقد رافق الوفد النرويجي المهندس نصير عرفات مدير جمعية اللجنة الاهلية.واجتمع الوفد بالاستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة، فيما حضر الاجتماع عدد من نواب الرئيس العمداء ومدراء الدوائر والاقسام التي تم تنظيم العديد من الفعاليات معها.وفي بداية اللقاء الرسمي مع إدارة الجامعة رحب أ.د. النتشة بالوفد الضيف وثمن دورهم بالعمل على استمرار التعاون مع الجامعة في مجال عقد العديد من ورش العمل في كليات الجامعة المختلفة.وقد اعرب الوفد عن سعادته لزيارة جامعة النجاح الوطنية مرة أخرى لتوسيع و تمكين التعاون القائم مع الجامعة، وتمنى ان تثمر هذه الزيارة عن علاقات تعاون اكاديمي بين جامعة النجاح وجامعة ستافنجر في العديد من القضايا التعليمية، وشكر جامعة النجاح الوطينة على حسن الاستقبال.وجرى خلال الاجتماع ايضا بحث التعاون المشترك الذي يربط النجاح وستافنجر في العديد من المجالات العلمية بالاضافة الى فرص التبادل الاكاديمي والثقافي وتبادل الخبرات بين الجامعتين وفرص تبادل الطلبة و الكوادر الادارية و الاكاديمية.كما تم عقد مجموعة ورش عمل على مدار الثلاث ايام التي اقامها الوفد في نابلس في قسم اللغة الانجليزية وكلية العلوم التربوية واعداد المعلمين وقسم التمريض في كلية الطب وعلوم الصحة في الجامعة. حيث قامت كلية العلوم التربوية وإعداد المعلمين بالعمل معا على مشروع في رياض الأطفال ووضع آلية للتوأمة بين الكليتين وعقد ورشة حول استخدام الدراما في التعليم. وتم بحث سبل التعاون المستقبلي من حيث البحث العلمي ورياض الأطفال وتبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.كما تم البحث مع مدير قسم التمريض ورؤساء الاقسام في الدائرة بامكانية توفير منح لطلبة الماجستير تمريض التخدير وتمريض العناية المكثفة والقبالة وايضا فتح مساقات أخرى على مستوى الماجستير.كما تم الاتفاق مع قسم اللغة الإنجليزية على الإشراف المشترك على رسائل الماجستير لطلبة اللغة الإنجليزية، وأضاف د.عبد الكريم ضراغمة أنه تم الإتفاق على عقد سلسلة محاضرات وندوات لأعضاء هيئة تدريسية زائرين في الإتجاهين.