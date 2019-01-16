شؤون فلسطينية

محافظ طولكرم يبحث مع مجلس الطوارئ الاستعدادات والجاهزية لمواجهة المنخفض الجوي

محافظ طولكرم يبحث مع مجلس الطوارئ الاستعدادات والجاهزية لمواجهة المنخفض الجوي
رام الله - دنيا الوطن
بحث محافظ طولكرم عصام أبو بكر  مع  الشركاء في مجلس الطوارئ على مستوى المحافظة  للاستعدادات والجاهزية لمواجهة المنخفض الجوي، و إجراء مراجعة وتقييم  لخطة المجلس المعمول بها في الوقت الحالي. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الطوارئ في دار المحافظة، بمشاركة جميع الأعضاء، والجهات المختصة ذات العلاقة في مؤسسة المحافظة.

وقال المحافظ أبو بكر بأن خطة مجلس الطوارئ مرسومة ومعدة سلفاً قبل بداية فصل الشتاء، فيما تجري هناك متابعات من خلال غرفة الطوارئ، إضافة إلى إجراء مراجعة خلال الاجتماعات، منوهاً إلى أن الأمور تجري على ما يرام، حيث لا توجد خسائر، فيما  هناك مستوى عال من الاستجابة لطلبات المواطنين ونداءاتهم خلال المنخفضات الجوية.

وتابع المحافظ أبو بكر: " الاحتياط أكثر في مثل هذه الظروف مطلوب، لمواجهة أي خطر متوقع ، مع اتخاذ جميع الإجراءات الأخرى من الشركاء وذوي الاختصاص والعلاقة من المجلس ، وهم  متعاونون ويقومون بالدور المنوط بهم على أكمل وجه".

وشدد المحافظ أبو بكر على أهمية الوعي المجتمعي وتعاون المواطنين، من خلال اتخاذ الإجراءات الاحتياطية  الخاصة بهم، وتوفير الاحتياجات الضرورية، والتعاون مع طواقم  مجلس الطوارئ، موجهاً التحية والتقدير لجميع الشركاء في المجلس على تعاونهم وعملهم المتواصل لدرء المخاطر والتعامل مع الأحداث، واتخاذ الإجراءات الوقائية المسبقة.   

هذا واستمع  المحافظ أبو بكر من أعضاء مجلس الطوارئ، كل حسب اختصاصه إلى التحضيرات، والاستعدادات، فيما خرج عن الاجتماع مجموعة من التوصيات والتي يجري متابعتها مع الجهات المختصة ذات العلاقة. 

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