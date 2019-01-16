كهرباء غزة: الجدول المعمول به ثماني ساعات وما يصل للمواطنين خمس ساعات بسبب المنخفض

أكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أن الجدول المعمول به ثماني ساعات وصل مقابل ثماني ساعات قطع، مع عجز وصل الى ثلاث ساعات، مشيرة إلى ان ما يصل المواطنين هو خمس ساعات فقط، بسبب المنخفض الجوي الذي يشهده قطاع غزة.









وبينت أن المتوفر من الطاقة حاليا، ما بين 200 الى 205 ميجاوات، لافتة إلى ان هناك ثلاثة موالدات تعمل بقدرتها الكاملة، بالاضافة إلى ان الكهرباء الاسرائيلية.





وقالت: "طواقمنا في الميدان، وهناك الكثير من المكالمات من المواطنين، بالاضافة إلى انهم يعملون على اصلاحات كثيرة".





ونوهت الشركة إلى أن غدا الخميس سيطرأ تحسنا على الكهرباء، لان فترة المنخفض فإن الطلب يكون كبيرا على الطاقة.

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيوأوضحت الشركة لـ "دنيا الوطن"، أن وضع الكهرباء صعب للغاية، نظرا لأن الطلب عليها مرتفع جدا، لافتا إلى أنه وصل إلى ما يقارب 640 ميجاوات.