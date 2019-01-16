الأحمد: (صفقة القرن) لفرض الهيمنة الأميركية والإسرائيلية على الوطن العربي

رام الله - دنيا الوطن

دعا اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إلى تمتين الجهد العربي لكن تكون أمتنا قادرة عن شطب المؤامرة التي سميت صفقة القرن، لافتاً إلى أن المقصود بها ليس فلسطين بل فرض الهيمنة الأميركية الإسرائيلية وطننا العربي.





جاء ذلك، خلال لقاء الأحمد، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية



والبلديات اللبناني نهاد المشنوق بحضور سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور وعضو المجلس الثوري للحركة فتحي أبو العردات.وجرى خلال اللقاء بحث التنسيق الدائم اللبناني الفلسطيني على كل المستويات، والأوضاع في فلسطين التي تكاد تصل حتى الانفجار بسبب التصعيد الاسرائيلي نتيجة ما سمي باعلان ترامب أو صفقة القرن التي تهدف الى تكريس الاحتلال للضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والتنكر لقرارات الشرعية الدولية وتغيير المعالم الديمغرافية لمدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية الأبدية.وتم الاشادة خلال اللقاء بالأوضاع في المخيمات الفلسطينية في ظل استمرار الهدوء الذي تشهده المخيمات منذ اشهر عدة بعد قطع الطريق على كل المحاولات التي جرت لتفجير أوضاع المخيمات وتهديد الأمن السلمي للبنان.وأكد الأحمد، على استمرار التنسيق على اعلى المستويات وفي مختلف المناطق بين منظمة التحرير والمؤسسات الفلسطينية المعنية في لبنان وفي القيادة الفلسطينية مع الجهات اللبنانية المعنية على كل المستويات السياسية والأمنية.