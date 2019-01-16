بسبب المنخفض.. وزارة الأشغال توجه نداءً للمواطنين بالضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت طواقم الطوارئ في وزارة الأشغال العامة، أن حركة المركبات عبر الطرق الخارجية خطر للغاية في هذه الأثناء، وتُهيب بالمواطنين عدم التنقل بين المحافظات، نتيجة الظروف الجوية الصعبة، وتساقط الثلوج في عدد من المناطق، منوهةً إلى أنها ستعلن باستمرار عن حالة الطرق الخارجية والرابطة.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي صادر عن غرفة العمليات المركزية، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأربعاء، أن طواقمها البشرية وآلياتها جاهزة للتعامل مع حالات تراكم الثلوج على الطرق، مناشدة المواطنين بعد الخروج بمركباتهم إلا في حالات الضرورة، وذلك تجنباً لخطر التزحلق ولعدم إعاقة عمل كاسحات الثلوج.وأشارت إلى أن وزير الأشغال العامة والإسكان، د. مفيد الحساينة أعطى تعليماته لكافة الطواقم للتعامل مع الحالات الطارئة في المحافظات الشمالية والجنوبية، والتي قد تنجم عن تشكل السيول وهطول الثلوج.