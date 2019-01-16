شؤون فلسطينية

النونو: معبر رفح سيفتح بالاتجاهين قريباً ولا قرار مصرياً بإغلاقه

النونو: معبر رفح سيفتح بالاتجاهين قريباً ولا قرار مصرياً بإغلاقه
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، أن معبر رفح لن يبقى يعمل في اتجاه واحد، وأنه سيعمل بكلا الاتجاهين قريباً. 

وأضاف النونو، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء: "قريب جداً سيعمل معبر رفح في كلا الاتجاهين"، مشيراً إلى أن هناك ظروفاً داخلية حالياً في سيناء، لكن بعدها سيفتح بالاتجاهين.

وشدد النونو، على أن مصر أكدت ذلك، وأن الوفد الأمني المصري، الذي زار غزة الأسبوع الماضي، قال ذلك بشكل واضح للفصائل، وأكد أن معبر رفح سيستمر بالعمل، ولا يوجد قرار بإغلاقه من الجانب المصري.

ووفق القيادي في حماس، فإن الوفد أكد أن مصر لن تسمح بمزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني، بل ستقوم بخطوات للتخفيف عن شعبنا في غزة.

واعتبر النونو، أن زيارة الوفد المصري إلى غزة، كانت شديدة الأهمية في توقيتها ودلالاتها، مبيناً أنها جاءت بعد قرار السلطة الانسحاب من المعبر.

وقال النونو: "العلاقة الثنائية بيننا ومصر، تتطور وتتعزز ونمت كثيراً خلال العام الماضي، والزيارات المتبادلة ستتواصل، ولن يكون فقط زيارة للوفد المصري، إنما ستكون زيارات متواصلة وقريبة من قيادة حماس إلى القاهرة".

وأكد أن زيارة الوفد المصري ومخرجاتها، كانت شديدة الأهمية وأعطت كثيراً من التفاؤل لما هو قادم في المستقبل لصالح شعبنا الفلسطيني، مشيراً إلى أنها جاءت أيضاً بعد تنكر الاحتلال لتنفيذ بعض التفاهمات التي كانت مصر الوسيط الأساسي فيها.

واستطرد: "الاحتلال من طبعه المماطلة، ومحاولة التنكر للاتفاقيات"، لافتاً إلى أن الوسطاء يبذلون جهوداً، والقيادة تعرف جيداً كيف تفعل هذه وتلك المسارات. 

وأكد النونو، رفض حركته والمقاومة، أن تكون سلعة انتخابية لدى الاحتلال، قائلاً: "نحن لسنا السلطة، تقحم نفسها كجزء من هذه الانتخابات".

وقال : "غزة والمقاومة بالتأكيد حاضرة بقوة في الانتخابات، وفي تفكير الناخب والمنتخب"، مستدركاً: "لكن نقول لهم، لن يدفع شعبنا في غزة ثمن انتخاباتكم".

وشدد على أنه "لا يمكن أن يبقى المواطن الفلسطيني وقيادته راضين عن الواقع في غزة"، مؤكداً أن "هذا الواقع يجب أن يتغير ولا يمكن أن يبقى على هذه الحالة".

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