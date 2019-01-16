نتنياهو: لن أسمح بنقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة





وبحسب الموقع، فقد عزا نتنياهو سبب قراره بعدم السماح بنقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، إلى المظاهرات على الحدود الشرقية للقطاع.





وأشار نتنياهو إلى أنه يجب وقف مسيرات العودة على الحدود الشرقية للقطاع، والاضطرابات عند السياج، التي تحدث في كل يوم جمعة.













رام الله - دنيا الوطنأكد بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، أنه لن يسمح بنقل الأموال القطرية لأيدي حركة حماس في قطاع غزة، خلال الفترة المقبلة، بحسب ما جاء على موقع (حدشتوت 24).