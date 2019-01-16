مباشر | لقاء مع رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين

دولي

إيران لإسرائيل: نحذركم من اللعب بذيل الأسد والصواريخ ستنهال على رؤوسكم

إيران لإسرائيل: نحذركم من اللعب بذيل الأسد والصواريخ ستنهال على رؤوسكم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري: إنه يحذر إسرائيل من "اللعب بذيل الأسد"، مهدداً بقصف صاروخي ينهال على رؤوس الإسرائيليين.

واعتبر جعفري، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمواصلة شن غاراته الجوية على المواقع الإيرانية في سوریا إن لم تسحب "قواتها العسكرية" منها، "مُضحكة ولا تستحق الرد".

وقال جعفري: كونوا على ثقة بأننا لا نعير أدنى اهتمام لتهديدكم المضحك هذا، واعلموا أننا إن كنا نلتزم الصبر أمام بعض ممارساتكم اليائسة، فذلك لحكمة كبرى كامنة في ذلك".

ولم يوضح القائد العام للحرس الثوري ماذا يقصد، غير أنه قال: "لا شك أنكم ستدركون في مستقبل ليس ببعيد سبب صبرنا الثوري".

وتابع: "اعلموا أنكم تلعبون بذیل الأسد… خافوا من الیوم، الذی تنهال فيه الصواریخ الإیرانیة الدقیقة برَعیدها على رؤوسكم، وتنتقم لجمیع دماء المسلمين المظلومین التی اُریقت دون حق".

وأوضح جعفري تصریحات المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة بهرام قاسمي، عن عدم وجود قوات عسكریة لإيران فی سوریا، إن "القصد من هذه العبارة هو عدم امتلاك إیران وحدة عسكریة في سوریا، وتعرفون جیداً بأن اقتدار الوحدات العسكریة الإيرانية هو إلى حد، بحیث لو شاهدتم حتى واحدة منها في سوریا فستفیض أرواحكم من شدة الخوف".

أخبار ذات صلة

أميركا تعتزم شراء منظومات القبة الحديدية من إسرائيل

أميركا تعتزم شراء منظومات القبة الحديدية من إسرائيل

إيران: سنبقي قواتنا في سوريا رغم تهديدات &#34;إسرائيل&#34;

إيران: سنبقي قواتنا في سوريا رغم تهديدات "إسرائيل"

مقتل أربعة جنود أميركيين بمنبج شمالي سوريا

مقتل أربعة جنود أميركيين بمنبج شمالي سوريا

دبابة إسرائيلية تدحرجت لمسافة 600 متر بعد نوم طاقمها

دبابة إسرائيلية تدحرجت لمسافة 600 متر بعد نوم طاقمها

موقع إسرائيلي: رصد إطلاق عدد من البالونات من قطاع غزة

موقع إسرائيلي: رصد إطلاق عدد من البالونات من قطاع غزة

ماليزيا: لن نتراجع عن قرار حظر دخول الرياضيين الإسرائيليين

ماليزيا: لن نتراجع عن قرار حظر دخول الرياضيين الإسرائيليين

فضيحة جديدة.. علاقات جنسية مقابل تعيين قُضاة في إسرائيل

فضيحة جديدة.. علاقات جنسية مقابل تعيين قُضاة في إسرائيل

واشنطن تتهم إيران بتشكيل تهديد صاروخي لأوروبا والشرق الأوسط

واشنطن تتهم إيران بتشكيل تهديد صاروخي لأوروبا والشرق الأوسط

التعليقات

الدنيا حكايات

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

شؤون فلسطينية

شركة طيران عالمية تعتذر لمواطنة فلسطينية بسبب التمييز

شركة طيران عالمية تعتذر لمواطنة فلسطينية بسبب التمييز

الرئيس عباس يعتذر عن حضور القمة العربية الاقتصادية في بيروت

الرئيس عباس يعتذر عن حضور القمة العربية الاقتصادية في بيروت

مجدلاني: فلسطين قادرة على التعامل مع الملفات برئاسة مجموعة 77 والصين

مجدلاني: فلسطين قادرة على التعامل مع الملفات برئاسة مجموعة 77 والصين

الصحة: جاهزون للتعامل مع أي طارئ خلال المنخفض الجوي

الصحة: جاهزون للتعامل مع أي طارئ خلال المنخفض الجوي

فصائل المقاومة: الاحتلال يتحمل مسؤولية عدم تنفيذ التفاهمات الأخيرة ونُطالب بفتح (معبر رفح)

فصائل المقاومة: الاحتلال يتحمل مسؤولية عدم تنفيذ التفاهمات الأخيرة ونُطالب بفتح (معبر رفح)

الحلو: جلسة مع المعترضين على بنود قانون الضمان وإصدار الصيغة المعدلة خلال أيام

الحلو: جلسة مع المعترضين على بنود قانون الضمان وإصدار الصيغة المعدلة خلال أيام

وفد من مؤسسة &#34;دنيا الوطن&#34; يزور جامعة غزة

وفد من مؤسسة "دنيا الوطن" يزور جامعة غزة

الخالدي: قيادة مجموعة الــ77 والصين إنجاز كبير لشعبنا والقيادة والدبلوماسية الفلسطينية

الخالدي: قيادة مجموعة الــ77 والصين إنجاز كبير لشعبنا والقيادة والدبلوماسية الفلسطينية

منوعات

شاهد: خصلة من شعر مارلين مونرو بـ 16500 دولار‎

شاهد: خصلة من شعر مارلين مونرو بـ 16500 دولار‎

وفاة بطلة فيلم &#34;سكر بنات&#34;.. نادين لبكي:&#34;ارقدي بسلام يا فتاة كراميل الجميلة&#34;

وفاة بطلة فيلم "سكر بنات".. نادين لبكي:"ارقدي بسلام يا فتاة كراميل الجميلة"

عمرو دياب في أحدث سيارة &#34;لامبورجيني&#34;.. والجمهور: &#34;نمبر وان الحقيقي وصل&#34;

عمرو دياب في أحدث سيارة "لامبورجيني".. والجمهور: "نمبر وان الحقيقي وصل"

فجر السعيد تُحرج مذيعة العربية &#34;سارة الدندراوي&#34; بسبب اسمها

فجر السعيد تُحرج مذيعة العربية "سارة الدندراوي" بسبب اسمها

من هو أسوأ فنان جسد شخصية جمال عبدالناصر؟ شاهد رأي نجله

من هو أسوأ فنان جسد شخصية جمال عبدالناصر؟ شاهد رأي نجله

فيديو قديم لإليسا يثير ضجة.. شاهدوا كيف كانت؟

فيديو قديم لإليسا يثير ضجة.. شاهدوا كيف كانت؟

&#34;بيضة&#34; تُحرج &#34;كايلي جينر&#34; وتُطيح بها رسمياً من موسوعة غينيس

"بيضة" تُحرج "كايلي جينر" وتُطيح بها رسمياً من موسوعة غينيس

تحدي &#34;الـ 10 سنوات&#34; يستنفر مشاهير العالم.. مشاهد غير مملة والجميع يُشارك

تحدي "الـ 10 سنوات" يستنفر مشاهير العالم.. مشاهد غير مملة والجميع يُشارك

شاهد أول تفاعل مُباشر لفضل شاكر مع جمهوره

شاهد أول تفاعل مُباشر لفضل شاكر مع جمهوره

أول ظهور للفنان السوري أسعد فضة بعد شائعة وفاته

أول ظهور للفنان السوري أسعد فضة بعد شائعة وفاته

عربي

اندلاع اشتباكات جنوبي العاصمة الليبية طرابلس

اندلاع اشتباكات جنوبي العاصمة الليبية طرابلس

مصرع خمسة مسلحين في تبادل إطلاق النار شمالي سيناء

مصرع خمسة مسلحين في تبادل إطلاق النار شمالي سيناء

مسؤول قطري: هذه الدولة العربية عدوتنا

مسؤول قطري: هذه الدولة العربية عدوتنا

أبو الغيط: سوريا ستعود للجامعة العربية لا محالة

أبو الغيط: سوريا ستعود للجامعة العربية لا محالة