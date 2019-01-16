إيران لإسرائيل: نحذركم من اللعب بذيل الأسد والصواريخ ستنهال على رؤوسكم

واعتبر جعفري، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمواصلة شن غاراته الجوية على المواقع الإيرانية في سوریا إن لم تسحب "قواتها العسكرية" منها، "مُضحكة ولا تستحق الرد".





رام الله - دنيا الوطنقال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري: إنه يحذر إسرائيل من "اللعب بذيل الأسد"، مهدداً بقصف صاروخي ينهال على رؤوس الإسرائيليين.وقال جعفري: كونوا على ثقة بأننا لا نعير أدنى اهتمام لتهديدكم المضحك هذا، واعلموا أننا إن كنا نلتزم الصبر أمام بعض ممارساتكم اليائسة، فذلك لحكمة كبرى كامنة في ذلك".ولم يوضح القائد العام للحرس الثوري ماذا يقصد، غير أنه قال: "لا شك أنكم ستدركون في مستقبل ليس ببعيد سبب صبرنا الثوري".وتابع: "اعلموا أنكم تلعبون بذیل الأسد… خافوا من الیوم، الذی تنهال فيه الصواریخ الإیرانیة الدقیقة برَعیدها على رؤوسكم، وتنتقم لجمیع دماء المسلمين المظلومین التی اُریقت دون حق".وأوضح جعفري تصریحات المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة بهرام قاسمي، عن عدم وجود قوات عسكریة لإيران فی سوریا، إن "القصد من هذه العبارة هو عدم امتلاك إیران وحدة عسكریة في سوریا، وتعرفون جیداً بأن اقتدار الوحدات العسكریة الإيرانية هو إلى حد، بحیث لو شاهدتم حتى واحدة منها في سوریا فستفیض أرواحكم من شدة الخوف".