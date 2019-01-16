شاهد: محافظات الضفة والقدس تكتسي بالثلوج





إلى مدينة القدس، فقد تساقطت الثلوج على المدينة، وكست قبتي المسجد الأقصى والصخرة المشرفة.





وكان المنخفض الجوي القطبي، قد وصل إلى قطاع غزة، عصر اليوم الأربعاء، وقد شهدت محافظات القطاع، عواصف رعدية وسقوط الأمطار بشكل كثيف.





وقد أكدت دائرة الأرصاد الجوية، أن المنخفض سيشتد هذه الليلة، أما غداً الخميس، فستبقى الأجواء شديدة البرودة، مع فرصة لتساقط الأمطار.



