شؤون فلسطينية

شاهد: محافظات الضفة والقدس تكتسي بالثلوج

شاهد: محافظات الضفة والقدس تكتسي بالثلوج
رام الله - دنيا الوطن
شهدت مناطق الضفة الغربية والقدس، مساء اليوم الأربعاء، منخفضاً جوياً قوياً، مصحوبا بالأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والبرد والثلوج أحياناً.

إلى مدينة القدس، فقد تساقطت الثلوج على المدينة، وكست قبتي المسجد الأقصى والصخرة المشرفة.

وكان المنخفض الجوي القطبي، قد وصل إلى قطاع غزة، عصر اليوم الأربعاء، وقد شهدت محافظات القطاع، عواصف رعدية وسقوط الأمطار بشكل كثيف.

وقد أكدت دائرة الأرصاد الجوية، أن المنخفض سيشتد هذه الليلة، أما غداً الخميس، فستبقى الأجواء شديدة البرودة، مع فرصة لتساقط الأمطار.

قبتا المسجد الاقصى والصخرة المشرفة تكتسيان بالثلوج

 


الثلوج في الخليل

 









أخبار ذات صلة

برلماني مصري: هناك أطراف تتربص بالمصالحة وتركيا وقطر مستفيدتان من استمرار الانقسام

برلماني مصري: هناك أطراف تتربص بالمصالحة وتركيا وقطر مستفيدتان من استمرار الانقسام

بسبب المنخفض.. وزارة الأشغال توجه نداءً للمواطنين بالضفة وغزة

بسبب المنخفض.. وزارة الأشغال توجه نداءً للمواطنين بالضفة وغزة

النونو: معبر رفح سيفتح بالاتجاهين قريباً ولا قرار مصرياً بإغلاقه

النونو: معبر رفح سيفتح بالاتجاهين قريباً ولا قرار مصرياً بإغلاقه

تفاصيل لقاء أبو هولي وماتياس شمالي لبحث أزمة (أونروا)

تفاصيل لقاء أبو هولي وماتياس شمالي لبحث أزمة (أونروا)

نتنياهو: لن أسمح بنقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة

نتنياهو: لن أسمح بنقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة

شركة طيران عالمية تعتذر لمواطنة فلسطينية بسبب التمييز

شركة طيران عالمية تعتذر لمواطنة فلسطينية بسبب التمييز

بسبب الأحوال الجوية.. تعديلات على مواعيد الدوام الحكومي والجهاز المصرفي الفلسطيني

بسبب الأحوال الجوية.. تعديلات على مواعيد الدوام الحكومي والجهاز المصرفي الفلسطيني

شاهد: الحطاب.. مهنة فصل الشتاء التاريخية الأبناء يرثونها عن آبائهم

شاهد: الحطاب.. مهنة فصل الشتاء التاريخية الأبناء يرثونها عن آبائهم

التعليقات

الدنيا حكايات

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

شؤون فلسطينية

شركة طيران عالمية تعتذر لمواطنة فلسطينية بسبب التمييز

شركة طيران عالمية تعتذر لمواطنة فلسطينية بسبب التمييز

الرئيس عباس يعتذر عن حضور القمة العربية الاقتصادية في بيروت

الرئيس عباس يعتذر عن حضور القمة العربية الاقتصادية في بيروت

مجدلاني: فلسطين قادرة على التعامل مع الملفات برئاسة مجموعة 77 والصين

مجدلاني: فلسطين قادرة على التعامل مع الملفات برئاسة مجموعة 77 والصين

الصحة: جاهزون للتعامل مع أي طارئ خلال المنخفض الجوي

الصحة: جاهزون للتعامل مع أي طارئ خلال المنخفض الجوي

فصائل المقاومة: الاحتلال يتحمل مسؤولية عدم تنفيذ التفاهمات الأخيرة ونُطالب بفتح (معبر رفح)

فصائل المقاومة: الاحتلال يتحمل مسؤولية عدم تنفيذ التفاهمات الأخيرة ونُطالب بفتح (معبر رفح)

الحلو: جلسة مع المعترضين على بنود قانون الضمان وإصدار الصيغة المعدلة خلال أيام

الحلو: جلسة مع المعترضين على بنود قانون الضمان وإصدار الصيغة المعدلة خلال أيام

وفد من مؤسسة &#34;دنيا الوطن&#34; يزور جامعة غزة

وفد من مؤسسة "دنيا الوطن" يزور جامعة غزة

الخالدي: قيادة مجموعة الــ77 والصين إنجاز كبير لشعبنا والقيادة والدبلوماسية الفلسطينية

الخالدي: قيادة مجموعة الــ77 والصين إنجاز كبير لشعبنا والقيادة والدبلوماسية الفلسطينية

منوعات

شاهد: خصلة من شعر مارلين مونرو بـ 16500 دولار‎

شاهد: خصلة من شعر مارلين مونرو بـ 16500 دولار‎

وفاة بطلة فيلم &#34;سكر بنات&#34;.. نادين لبكي:&#34;ارقدي بسلام يا فتاة كراميل الجميلة&#34;

وفاة بطلة فيلم "سكر بنات".. نادين لبكي:"ارقدي بسلام يا فتاة كراميل الجميلة"

عمرو دياب في أحدث سيارة &#34;لامبورجيني&#34;.. والجمهور: &#34;نمبر وان الحقيقي وصل&#34;

عمرو دياب في أحدث سيارة "لامبورجيني".. والجمهور: "نمبر وان الحقيقي وصل"

فجر السعيد تُحرج مذيعة العربية &#34;سارة الدندراوي&#34; بسبب اسمها

فجر السعيد تُحرج مذيعة العربية "سارة الدندراوي" بسبب اسمها

من هو أسوأ فنان جسد شخصية جمال عبدالناصر؟ شاهد رأي نجله

من هو أسوأ فنان جسد شخصية جمال عبدالناصر؟ شاهد رأي نجله

فيديو قديم لإليسا يثير ضجة.. شاهدوا كيف كانت؟

فيديو قديم لإليسا يثير ضجة.. شاهدوا كيف كانت؟

&#34;بيضة&#34; تُحرج &#34;كايلي جينر&#34; وتُطيح بها رسمياً من موسوعة غينيس

"بيضة" تُحرج "كايلي جينر" وتُطيح بها رسمياً من موسوعة غينيس

تحدي &#34;الـ 10 سنوات&#34; يستنفر مشاهير العالم.. مشاهد غير مملة والجميع يُشارك

تحدي "الـ 10 سنوات" يستنفر مشاهير العالم.. مشاهد غير مملة والجميع يُشارك

شاهد أول تفاعل مُباشر لفضل شاكر مع جمهوره

شاهد أول تفاعل مُباشر لفضل شاكر مع جمهوره

أول ظهور للفنان السوري أسعد فضة بعد شائعة وفاته

أول ظهور للفنان السوري أسعد فضة بعد شائعة وفاته

عربي

اندلاع اشتباكات جنوبي العاصمة الليبية طرابلس

اندلاع اشتباكات جنوبي العاصمة الليبية طرابلس

مصرع خمسة مسلحين في تبادل إطلاق النار شمالي سيناء

مصرع خمسة مسلحين في تبادل إطلاق النار شمالي سيناء

مسؤول قطري: هذه الدولة العربية عدوتنا

مسؤول قطري: هذه الدولة العربية عدوتنا

أبو الغيط: سوريا ستعود للجامعة العربية لا محالة

أبو الغيط: سوريا ستعود للجامعة العربية لا محالة