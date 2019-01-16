شاهد: الحطاب.. مهنة فصل الشتاء التاريخية الأبناء يرثونها عن آبائهم

خاص دنيا الوطن - آن العقاد



منذ فجر التاريخ، كانت الحطابة أول مهنة يعرفها الإنسان القديم لكي يستطيع التعايش مع البيئة، فقد كانت الأخشاب والأشجار وسيلته للتعامل مع كافة الظروف المحيطة كالتدفئة والمسكن وصناعة السفن، وغيرها.







وبعد آلاف السنين لا تزال هذه المهنة التاريخية، حية بين الشعوب، وتحديداً الشعب الفلسطيني، الذي يُكثر من استخدام الحطب، خلال فصل الشتاء والمنخفضات الجوية.





هذه المهنة التي ورثها الأبناء عن آبائهم، وتعتبر موروثاً من جيل إلى جيل، سلطت "دنيا الوطن" الضوء عليها عبر التقرير التالي:





