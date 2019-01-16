الأرصاد تُوضّح تطورات المنخفض على البلاد الليلة وغداً

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يزيد تأثير المنخفض الجوي هذه الليلة، حيث تكون الأجواء غائمة وعاصفة وشديدة البرودة، وتسقط بإذن الله الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، وتسقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائج.ويوم غد الخميس، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف وشديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، وفي ساعات الظهيرة تميل الأجواء إلى الاستقرار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.