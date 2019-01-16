شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يعتذر عن حضور القمة العربية الاقتصادية في بيروت

الرئيس عباس يعتذر عن حضور القمة العربية الاقتصادية في بيروت
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن اعتذاره لنظيره اللبناني، العماد ميشال عون، لعدم تمكنه من حضور القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي ستعقد في بيروت، وذلك لوجوده في نيويورك لاستلام فلسطين رئاسة مجموعة الـ 77 + الصين.

وجاء ذلك، في رسالة بعثها الرئيس عباس مع عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، إلى العماد عون.

وفي السياق، فقد كلف الرئيس عباس، رامي الحمد الله، رئيس الوزراء الفلسطيني، بترؤس الوفد الفلسطيني في القمة العربية.

هذا ونقل الأحمد إلى الرئيس عون، تحيات الرئيس عباس وتقديره والشعب الفلسطيني "للمواقف التي يتخذها الرئيس عون والشعب اللبناني دفاعاً عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وعن القدس، في كل المناسبات سواء داخل لبنان او خارجه".

وقد أبدى الرئيس عباس في رسالته، رغبته بالقيام بزيارة أخوية للبنان في الوقت الذي يراه الرئيس عون مناسباً.

وكان الرئيس عون، قد استقبل الأحمد اليوم الأربعاء، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور بيار رفول، وسفير دولة فلسطين في لبنان، أشرف دبور، وعضو المجلس الثوري لحركة (فتح) وأمين سر الفصائل في لبنان فتحي أبو العردات.

وأطلع الأحمد، الرئيس عون على الأوضاع في فلسطين، وخاصة صمود وتصدي الشعب الفلسطيني وقيادته، لتصعيد سلطة الاحتلال الإسرائيلي الخطير والاستمرار بسياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم البيوت، لا سيما في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، والتنكر لقرارات الشرعية الدولية في ظل سياسة الإدارة الأمريكية ورئيسها ترامب.

بدوره، حمل الرئيس عون، الأحمد تحياته إلى الرئيس عباس، متمنياً له التوفيق في رئاسته لمجموعة الـ77 + الصين في نيويورك.


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