شؤون فلسطينية

فصائل المقاومة: الاحتلال يتحمل مسؤولية عدم تنفيذ التفاهمات الاخيرة ونطالب بفتح معبر رفح

فصائل المقاومة: الاحتلال يتحمل مسؤولية عدم تنفيذ التفاهمات الاخيرة ونطالب بفتح معبر رفح
توضحيفة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي، يتحمل مسؤولية الاستمرار في المماطلة بدفع استحقاقات التفاهمات الاخيرة، بهدف كسب الوقت، وتمرير مخططاته الخبيثة، مؤكدة أنها لن تقبل بأن يموت الشعب الفلسطيني والعاليم يتفرج، وأنها ستواصل حراكها حتى تحقيق اهدافها بشكل كامل.

وحذرت الفصائل في بيان صحفي لها مساء اليوم الأربعاء، من تدهور الوضع الانساني في قطاع غزة، وخصوصا خطر توقف بعض المراكز والمستشفيات، نتيجة لأزمة الوقود، داعية الأمم المتحدة للتدخل العاجل؛ لإنهاء هذه الازمة.

وطالبت الفصائل، المصريين بفتح المعبر في كلا الاتجاهين وعدم اخضاعه لأية تجاذبات سياسية تعزز الحصار المفروض على شعبنا في غزة.

وفيما يتعلق أحداث المسجد الاقصى، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، أن محاصرة الاحتلال لقبة الصخرة ومنع الصلاة فيها جريمة ممنهجة تعزز المساعي الاسرائيلية لتهويد الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً.

وأكدت الفصائل، أنها لن تسمح بتمرير جرائم الاحتلال بحق الأقصى، وستدافع عن الأقصى والقدس بكل ما تملك.

وطالبت أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والداخل، بتصعيد الانتفاضة في وجه جيش الاحتلال، داعيةً إياهم للرباط في المسجد الاقصى والدفاع عنه.

واختتمت الفصائل بيانها بمطالبة المجتمع الدولي والأمة الإسلامية والعربية بالتحرك الفوري والعاجل رسمياً وشعبياً للوقوف تجاه مسؤولياتها والتصدي للغطرسة الاسرائيلية بحق الأسرى والأبطال وبحق المسجد الأقصى والمقدسات، والعمل الجاد لرفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني في غزة.

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