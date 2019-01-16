أميركا تعتزم شراء منظومات القبة الحديدية من إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الأمريكي يخطط لأول مرة بتاريخه، لشراء بطاريتين من منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، بغية الدفاع عن وحداته المرابطة في مختلف انحاء العالم.وأوردت الصحيفة الإسرائيلية، أن قيادة الجيش الأميركي توجهت إلى الكونغرس في واشنطن بطلب رصد ميزانية بمبلغ 373 مليون دولار لإنجاز هذه الصفقة التي ستكون الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين.وأوضحت الصحيفة، أن الجيش الأمريكي يلمح إلى احتمالية عقد صفقات أخرى من منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية، مستقبلاً، مشيرةً إلى مدى تقدم المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، مقارنة بغيرها من المنظومات الدفاعية المناظرة.