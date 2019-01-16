إيران: سنبقي قواتنا في سوريا رغم تهديدات "إسرائيل"





وأضاف: "ستبقي الجمهورية الإسلامية الإيرانية على جميع مستشاريها العسكريين، وقواتها الثورية وأسلحتها في سوريا".





ووصف جعفري، تهديدات نتنياهو بأنها "مزحة"، وحذر من أن الحكومة الإسرائيلية "تعبث بذيل الأسد"، قائلا في الوقت ذاته: "يتعين أن تخشوا يوماً تحلق فيه صواريخنا الموجهة وتسقط على رؤوسكم".





وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو: "إن القوات الإسرائيلية ستواصل مهاجمة الإيرانيين في سوريا"، محذراً: "عليهم الخروج من هناك سريعاً لأننا سنواصل اتباع سياستنا الحازمة".





وتقول "إسرائيل"، التي يزداد قلقها من أن يكون لإيران وجود عسكري طويل الأمد في سوريا المجاورة، إنها نفذت أكثر من 200 هجوم على أهداف إيرانية في سوريا خلال العامين الماضيين.





وتساند إيران وروسيا الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الدائرة منذ سبع سنوات ضد مقاتلي المعارضة والمتشددين وأرسلتا آلاف الجنود إلى البلاد.

رام الله - دنيا الوطنقال الجنرال محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء: "إن إيران ستبقي قوات لها في سوريا في تحد للتهديدات الإسرائيلية باستهدافها ما لم تخرج من هناك"، حسب موقع (i24NEWS).