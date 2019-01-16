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مصرع خمسة مسلحين في تبادل إطلاق النار شمالي سيناء

مصرع خمسة مسلحين في تبادل إطلاق النار شمالي سيناء
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر أمنية مصرية، الأربعاء: "إن خمسة متورطين فى تنفيذ عمليات، قتلوا فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، كانوا يتخذون من إحدى المزارع الكائنة بحي العبور جنوب مدينة العريش شمال سيناء وكرا للاختفاء".

وأضافت المصادر: "جرى التوصل لمعرفة مكان الوكر عقب ورود معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطني"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأشارت المصارد الأمنية إلى أنه فور وصول القوات بادرت العناصر المسحلة بإطلاق النار على قوات الأمن، مما أدى حدوث اشتباكات عنيفة أسفرت عن مصرع المسلحين الخمسة وضبط بحوزتهم ثلاث أسلحة آلية وبندقية خرطوش.

وقد أدت العمليات التي قام بها الجيش وقوى الأمن إلى مقتل مئات المسلحين، كما سقط عشرات العناصر من الشرطة والجيش.

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