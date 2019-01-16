مقتل أربعة جنود أميركيين بمنبج شمالي سوريا



وهددت تركيا بشن هجوم على المدينة فور الانسحاب الأميركي، الأمر الذي اثار توترا بين واشنطن وأنقرة التي تسعى إلى طرد القوات الكردية من المنطقة.



وضمنت القوات الأميركية الاستقرار في منبج بعد طرد مسلحي تنظيم الدولة من المدينة في عام 2016.



وتبعد منبج نحو 30 كيلومترا عن الحدود التركية، وتخضع قطاعات من الأراضي القريبة منها لسيطرة كل من تركيا وروسيا والولايات المتحدة، التي قررت الانسحاب من القطاع الخاضع لها.



ودخلت القوات السورية المدعومة من روسيا ضواحي منبج يوم 26 كانون الاول/ديسمبر لأول مرة منذ سنوات، بدعوة من وحدات حماية الشعب الكردية التي تخشى هجوما تركيا على المدينة.



وكانت منبج قد سقطت في أيدي المعارضة السورية المسلحة في أوائل الحرب السورية، ثم استولى عليها تنظيم الدولة، قبل أن تطره قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا من المدينة.



رام الله - دنيا الوطننشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، فيديو يظهر لحظة التفجير الانتحاري الذي ضرب مطعماً في مدينة منبج شمالي سوريا وتسبب بمقتل 16 شخصا، بينهم أربعة جنود أميركيين، حسبما أفاد مسؤول أميركي.وتظهر اللقطة التي نشرها المرصد، حركة طبيعية قرب المطعم الذي شهد التفجير، قبل أن يدوي انفجار كبير سقط على إثره عدة أشخاص على الأرض وهرب آخرون.ورجح المرصد ارتفاع عدد القتلى، وقال: "إن طائرة مروحية هبطت في منبج، لنقل القتلى والجرحى إلى مشاف ضمن منطقة شرق الفرات"، مشيرا إلى تطويق القوات الأميركية لمكان وقوع التفجير.ويأتي هذا الهجوم عقب تفجير استهدف قوات التحالف الدولي في نهاية آذار/مارس 2018 مدينة منبج أيضا، مما أسفر عن مقتل عنصرين من التحالف وإصابة آخرين.وللتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قاعدة عسكرية في منبج، المدينة التي تسيطر عليها قوات مجلس منبج العسكري بعد تحريرها من تنظيم الدولة.والتفجير يأتي وسط الجدل الذي أثاره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب القوات الأميركية من سوريا، لا سيما من منبج، حيث ترابط فيها قوات الجيش الأميركي.