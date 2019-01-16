الحلو: جلسة مع المعترضين على بنود قانون الضمان واصدار الصيغة المعدلة خلال أيام

رام الله - دنيا الوطناعلن ماجد الحلو المشرف العام على مؤسسة الضمان الاجتماعي عن عقد جلسة موسعة مع جهات تقدمت باعتراضات على بعض بنود القانون، مع جهات رسمية وارباب العمل حتى يتم اصدار الصيغة النهائية المعدلة لاقرارها خلال الايام القريبة المقبلة .واكد الحلو في حديث لاذاعة صوت فلسطين انه سيتم توضيحالكثير من الامور اهمها ما يتعلق بالوفاة وترتيب دور الحكومة والية تعيينات مجلس الادارة القادم والتعامل مع اليات عمل مناسبة لحماية اموال الضمان الاجتماعي وحساب الراتب التقاعدي اضافة الى الكثير من الاجراءات التي تحدد حوكمة المؤسسة.واشار الحلو الى تشكيل محكمة مختصة قبل تنفيذ الاشتراكاتلحماية مصالح الاطراف الثلاثة العمل والعمال وارباب العمل مؤكدا انه تم التوافق على كافة طلبات اتحاد المقاولين ومؤسسات اتحادات والنقابات المهنية لافتا الى ان اي نقطة لم يتم الاتفاق عليها ستكون خاضعة للنقاش ليتم التوافق عليها مستقبلا.وفيما يتعلق بالموظفين على بند العقود في المؤسسات والوزارات الحكومية قال الحلو إن هناك لجنة فنية تبحث في هذه المسالة قائلا: "إن هناك خيارين بخصوصهم وهما تثبيتهم من خلال التعيين وحال عدم التنفيذ سيتم حمايتهم من خلال صندوق الضمان الاجتماعي وستقوم الحكومة بتوريد اشتراكاتهم للضمان حسب الاصول".وفيما يتعلق بقانون التقاعد المبكر قال الحلو إن القانون الجديد سيكون على طاولة مجلس الوزارء لحين الاعلان عن تفاصيله حال الانتهاء من اقراره .