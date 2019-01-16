وفد من مؤسسة "دنيا الوطن" يزور جامعة غزة

شاهد: جانب من زيارة "دنيا الوطن" لجامعة غزة..



رام الله - دنيا الوطنزار وفد من مؤسسة "دنيا الوطن" الإعلامية، اليوم الأربعاء، جامعة غزة، للإطلاع على أنشطة ومرافق الجامعة، الخدمات التي توفرها للجمهور الفلسطيني.وكان في استقبال الوفد، كلًا من: الأستاذ الدكتور رياض الخضري رئيس مجلس الأمناء، ورئيس الجامعة الأستاذ دكتور عبد الجليل صرصور، والدكتور علي منصور، نائب رئيس مجلس الادارة، وبحضور الدكتور حاتم العسولي، رئيس قسم الإعلام بجامعة غزة، والأستاذ رامي عودة، مدير العلاقات العامة، وسهيل نشوان، منسق العلاقات العامة في الجامعة.وضم وفد "دنيا الوطن"، نائب المدير العام للمؤسسة محمد عيسى، والمُحرر السياسي، صلاح سكيك، حيث أبدى الوفد اعجابه بمنظومة الجامعة، كما أشادوا بالنقلة النوعية التي أحدثتها في الشأن الأكاديمي الفلسطيني، كما أطلع الوفد على برامج، وأقسام، ومختبرات الجامعة.بدورها، كرمت ادارة جامعة غزة، موقع "دنيا الوطن"، حيث أشاد الدكتور عبد الجليل، بمهنية وموضوعية المؤسسة الإعلامية، وبجهود طواقمها في تغطية الأحداث على الساحة المحلية والعربية والدولية، وحصول موقع المؤسسة لسنوات عدة على لقب "الموقع الأول في فلسطين".