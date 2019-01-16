شاهد: المنخفض القطبي يصل غزة وأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية



وفي ساعات المساء والليل، تسقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 90 كم/ ساعة والبحر مائج.





هذه الليلة، تكون الأجواء غائمة وعاصفة وشديدة البرودة، وتسقط بإذن الله الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، وتسقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائج.



أما الراصد الجوي ليث العلامي، فقد أكد أن المنخفض القطبي، يتمركز شمال شرق جزيرة قبرص، والجبهة الهوائية الباردة ممتدة ما بين جنوب قبرص نحو الجنوبي الغربي، ورياح جنوبية غربية تندفع عبر شمال الأراضي المصرية نحو البلاد، لامست هباتها (حتى اللحظة) 55 كم/ الساعة.



وقال العلامي: مع تحرك المنخفض للشرق أكثر، تبدأ الجبهة الباردة بعبور شمال فلسطين، خاصة عند ساعات الظهر، وما بعد الظهر، وتعبر بقية المناطق خلال العصر وساعات المساء الأولى، بحيث تشتد سرعة الرياح أكثر، وتهطل الأمطار وتكون غزيرة ورعدية وتسقط زخات البرد.



كما وتسقط الثلوج فوق الجبال العالية التي تزيد عن 900 متر، وتكون متراكمة بشكل متفاوت حسب شدة الهطولات الثلجية والارتفاع عن سطح البحر.









خاص دنيا الوطنوصل قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، المنخفض الجوي القطبي، والجبهة الهوائية الباردة، حيث تساقطت الامطار الغزيرة في مختلف المناطق في قطاع غزة، مصحوبة بعواصف رعدية شديدة.وكانت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية، قد أعلنت في وقت سابق أن فلسطين ستتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم، وعاصفاً شديد البرودة ومغبراً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، واعتباراً من ساعات الظهيرة، تسقط بإذن الله الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً فوق المناطق الشمالية، تمتد تدريجياً إلى معظم المناطق.