مالية غزة تُعلن موعد صرف راتب شهر سبتمبر
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة المالية بغزة، اليوم الأربعاء، إنها ستصرف دفعة راتب أيلول/ سبتمبر الماضي، لغير المستفيدين من المنحة القطرية، اعتباراً من يوم غد الخميس، بواقع 40 % وبحد أدنى 1200 شيكل.
قالت وزارة المالية بغزة، اليوم الأربعاء، إنها ستصرف دفعة راتب أيلول/ سبتمبر الماضي، لغير المستفيدين من المنحة القطرية، اعتباراً من يوم غد الخميس، بواقع 40 % وبحد أدنى 1200 شيكل.
يأتي ذلك، في ضوء تأخر المنحة القطرية، ووفاءً من وزارة المالية بالتزاماتها تجاه الموظفين.
وأضافت عبر (فيسبوك) أن الصرف للمستفيدين من المنحة، سيكون مطلع الأسبوع القادم، وفي حال وصول المنحة القطرية سيتم استكمال النسبة إلى 60% وبحد أدنى 1400 شيكل لغير المستفيدين من المنحة.
وأضافت عبر (فيسبوك) أن الصرف للمستفيدين من المنحة، سيكون مطلع الأسبوع القادم، وفي حال وصول المنحة القطرية سيتم استكمال النسبة إلى 60% وبحد أدنى 1400 شيكل لغير المستفيدين من المنحة.
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