مالية غزة تُعلن موعد صرف راتب شهر سبتمبر



وأضافت عبر (فيسبوك) أن الصرف للمستفيدين من المنحة، سيكون مطلع الأسبوع القادم، وفي حال وصول المنحة القطرية سيتم استكمال النسبة إلى 60% وبحد أدنى 1400 شيكل لغير المستفيدين من المنحة.

يأتي ذلك، في ضوء تأخر المنحة القطرية، ووفاءً من وزارة المالية بالتزاماتها تجاه الموظفين.