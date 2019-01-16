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دبابة إسرائيلية تدحرجت لمسافة 600 متر بعد نوم طاقمها

دبابة إسرائيلية تدحرجت لمسافة 600 متر بعد نوم طاقمها
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس)، أن دبابة إسرائيلية تدحرجت لمسافة 600 متر، وعبرت الطريق 40 في الجنوب من دون السيطرة عليها، بعد أن غرق طاقمها في النوم بداخلها.

وقد وقع الحادث في الأيام الأخيرة، خلال دورة لقادة الدبابات بالقرب من قاعدة تدريب سلاح المدرعات، وكان قائد الطاقم قد غادر الدبابة لقضاء حاجته، وعندما عاد لاحظ أن الدبابة، وهي من طراز ميركافا 4 غير موجودة في مكانها، وبعد بضع دقائق، عثر عليها على الجانب الآخر من الطريق الرئيسي.

ووفقاً لتحقيقات أولية، أجراها الجيش الإسرائيلي، فقد غرق طاقم الدبابة في النوم، ولم يلاحظ تدهورها، وجاء في بيان للناطق العسكري: "أثناء دورة تدريبية لقادة الدبابات في الجنوب، تدحرجت دبابة لمسافة بضعة مئات من الأمتار وعبرت الشارع، ولم يسفر الحادث عن وقوع أضرار أو إصابات، هذا حادث أمني استثنائي، وسيتم التحقيق فيه، واستخلاص الدروس من أجل منع تكرار حوادث مماثلة في المستقبل".

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