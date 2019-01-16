حمدونة: الرمال والبرد يقتحمان غرف الأسرى

رام الله - دنيا الوطنحذر مدير مركز الأسرى للدراسات، الدكتور رأفت حمدونة، اليوم الأربعاء، من تداعيات المنخفض الجوي الشديد، المصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ، وبسرعة رياح قوية محملة بالغبار والأتربة، والذى وصل فلسطين عصر اليوم، واجتاح السجون والمعتقلات الإسرائيلية، في ظل منع الزيارات والنقص فى الأغطية والملابس الشتوية والأحذية.وناشد د. حمدونة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، والصليب الأحمر الدولى، للاطلاع على أوضاع الأسرى، وتأمين سلامتهم واحتياجاتهم في هذا الظرف في ظل مماطلة إدارة مصلحة السجون في التعامل مع مطالبهم، وسن القوانين العنصرية التى تؤثر عليهم، وفى ظل عدم توفير وسائل تدفئة، وتطاير الرمال الكثيفة التى غطت أجواء السجون والمعتقلات مع البرد الشديد الذى يكاد يجمد أطرافهم.واعتبر د. حمدونة، أن الصمت عن هذه الانتهاكات محلياً وعربياً ودولياً، يشجع حكومة الاحتلال، وإدارة مصلحة السجون للاستمرار في استهتارها بحياة الأسرى، والعبث بمبادئ حقوق الإنسان، وبالقوانين والمواثيق الدولية.