"الحكم المحلي" والوكالة للتعاون الدولي تبحثان آليات نقل تجربة الوزارة للدول الصديقة

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج، مع مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا) عماد الزهيري، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة والوكالة، وآليات نقل تجربة الحكم المحلي الفلسطيني للدول الصديقة والنامية.جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقد في مكتب الوزير اليوم الأربعاء، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، وطواقم من الوزارة الوكالة الفلسطينية.وأشاد الأعرج بالجهود التي تبذلها طواقم الوكالة الفلسطينية ودورها في تقديم المساعدة والدعم بالعديد من المجالات الحيوية لصالح شعوب دول العالم ومنها مجالات الإغاثة الإنسانية، والتي تعكس صورة إيجابية ومشرقة عن الشعب الفلسطيني وامكاناته المتجددة وقدرته على العطاء دون حدود.وأكد الأعرج أهمية العمل التكاملي والتشاركي بين الوزارة والوكالة الفلسطينية، معرباً عن استعداد الوزارة بطواقمها المتخصصة بتقديم خبراتها وتجاربها، خاصة فيما يتعلق بالفكر المحلي، ومجالات بناء القدرات وغيرها، من خلال طواقمها وكواردها المميزين، ونقلها للدول الإقليمية والنامية.بدوره، استعرض الزهيري طبيعة عمل الوكالة الفلسطينية والمجالات التي تعمل بها، خاصة فيما يتعلق بمجالات نقل وإدارة المعرفة، والإغاثة الإنسانية، والفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وغيرها، مؤكداً استعداد الوكالة للتعاون والتنسيق الكامل مع طواقم الوزارة من أجل تعزيز آفاق التعاون، ونقل التجربة الفلسطينية الريادية في الحكم المحلي لدول العالم الصديقة والشقيقة.