شؤون فلسطينية

الأشغال الشاقة 15 سنة لمُدان بتهمة القتل العمد

الأشغال الشاقة 15 سنة لمُدان بتهمة القتل العمد
رام الله - دنيا الوطن
دانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في أريحا، برئاسة القاضي مهند العارضة، وعضوية القاضي أيمن عليوي، والقاضي بشير عوض، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بحق المتهم (م، ح) بتهمة القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة.

وجاء الحكم في القضية، بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة، أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ لؤي شامية.

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