عاموس يادلين: احتمال حدوث مواجهة عسكرية مع حماس في 2019 مرتفع للغاية

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس معهد دراسات الأمن القومي، عاموس يادلين: إن احتمال حدوث مواجهة عسكرية مع حماس في غزة مرتفع للغاية في عام 2019.وأضاف في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء: أن احتمال هذه المواجهة، عالية جداً، على الرغم من أن خطورة التهديد من جهة القطاع أقل بكثير مقارنة بالجبهة الشمالية.وتابع: يُعزى ذلك بسبب التقلبات العالية في التدهور المستمر للوضع الاجتماعي- الاقتصادي في القطاع، بالإضافة لضغوط السلطة الفلسطينية على حماس.وكان القيادي في حركة حماس، عاطف عدوان، قال في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن بقاء الأوضاع على ما هي عليه في قطاع غزة، من إغلاق للمعابر، ومماطلة في إدخال الأموال القطرية، وغياب التجاوب في ملف المصالحة، فلن يكون أمام أهل قطاع غزة، والفصائل، وغرفة العمليات المشتركة إلا الدخول في جولة جديدة من الحرب، على حد قوله.