شؤون فلسطينية

"أفكار" والتربية تختتمان الدورة التدريبية الخاصة لمشرفي البطولة الوطنية لفن المناظرة

"أفكار" والتربية تختتمان الدورة التدريبية الخاصة لمشرفي البطولة الوطنية لفن المناظرة
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت مؤسسة (أفكار) للتطوير التربوي والثقافي ووزارة التربية والتعليم العالي الدورة التدريبية الخاصة والمكثفة لمشرفي البطولة الوطنية لفن المناظرة لمدارس فلسطين، والتي عُقدت على مدار 4 أيام متتالية في مدينة العقبةالاردن، وذلك بدعم من مؤسسة روزا لوكسمبرغ الالمانية.

وتخللت الدورة عدة فعاليات حول محاور متقدمة في مجال تعزيز قدرات المشاركين في مجالات القيادة والتأثير الإيجابي ممتلكين لمهارات عليا وثقافة المناظرة وقادرين على تعميم القيم والاتجاهات الايجابية لأطراف العملية التربوية، 

وأعرب مدير عام أفكار، أ.عودة زهران، عن أهمية هذه الدورة والتي تعتبر باكورة فعاليات البطولة الوطنية لفن المناظرة لمدارس فلسطين للعام 2018/2019، وعبر عن سعادته بهذه الدورة لما لها من أهمية، وأكد أن مؤسسة أفكار تسعى في كل عام لتوفير فرص تساهم في تمكين مشرفي ومنسقي البطولة الوطنية فيما يتعلق بتطوير قدراتهم وكتاباتهم للتفاعل مع فن المناظرة.

من جانبه، أشاد مدير عام الادارة العامة للانشطة بالوزارة أ. صادق الخضور، بالجدية والإصرار التي تتمتع بهما مؤسسة أفكار وتخصصها في تناول مفهوم المناظرة والعمل على تطويره لا وبل أصبحت المؤسسة تتمتع بخبرة عالية يمكن تعميمها ليس فقط على المستوى الوطني وإنما تتعدى حدود الوطن.

وقد قام مستشار التدريب وبناء القدرات المدرب ذوقان الفيشاوي، بتدريب المشاركين على مدخل ونظرية التغيير ومؤشرات التغيير المجتمعي والاطار العام للمتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم، وصياغة المؤشرات، وتطوير أدوات جمع البيانات - تطبيقات عملية، تحليل البيانات وتفسير النتائج، تضمين النتائج في التقرير، تطوير خطة العمل للعام 2019، وعرض الخطط ومناقشتها.

بالإضافة الى تصميم وتطوير أنشطة وفعاليات خاصة بقيم ومبادئ ثقافة الحوار والمناظرة وطريقة نقلها للطلاب استكمال التحليل وعروض المجموعات معرض القيم  والمبادئ المتعلقة بثقافة الحوار.

من جانبه قدّم مسؤول وحدة المشاريع أ. حسام الشعيبي، إطار عملي حول كيفية بناء الحجج السليمة وتحليل المقولة واستخراج الكلمات المفتاحية من المقولة، بالإضافة لبناء خطاب الرد ولعب ادوار التحكيم والتدريب، بالإضافة لإطار نظري عن المناظرة باعتبارها أسلوب ونمط حياة يهدف لاحترام الآخرين وتقبلهم والتعامل مع جميع فئات المجتمع من خلال تعزيز مفهوم الذات والمهارات الحياتية من خلال تمارين العصف الذهني.

وأضاف مشرف البطولة في قلقيلية أ. فادي أبو حمدة، بأن هذه الدورة كانت إضافة نوعية من ناحية مضامين المناظرة وبداية فعاليات البطولة للسنة الجارية، حيث تنوعت مواضيع الدورة ما بين تحليل المقولات واستخراج الكلمات المفتاحية لها، وبناء خطط العمل  وصياغة التقارير السنوية بشكل مهني وكفاءة عالية.

وتنفذ أفكار البطولة الوطنية لفن المناظرة لمدارس وجامعات فلسطين للعام العاشر على التوالي، وتأتي جهود مؤسسة أفكار في خلق جيل قادر على قيادة الوطن يتمتع بمنظومة قيمية ومهارات، ولديه القدرة على توظيف المعرفة لتساهم في نقل الوطن الى حالة منتجة تساهم في التنمية الشاملة لفلسطين.

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