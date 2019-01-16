الوزير موسى يستقبل وفداً من الوكالة الفرنسية للتنمية

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس قسم الطاقة في الوكالة الفرنسية للتنمية، آن صوفي ووفداً من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، وذلك في إطار تنفيذ مشروع كفاءة الطاقة في مباني وزارة الاتصالات، وذلك اليوم الأربعاء في مقر الوزارة بمدينة رام الله.وقدمت الوزارة عرضاً حول آلية تنفيذ المشروع، والذي يتضمن برنامج خفض في استهلاك الطاقة في المبنى الرئيسي لوزارة الاتصالات، حيث قامت سلطة الطاقة بتقديم دراسات اقتصادية وفنية إضافة إلى مراقبة أداء النظام، وتسجيل القراءات من خلال الزيارات الدورية وتدريب موظفي الوزارة على إدارة النظام بشكل ناجح وفعّال.وقال وزير الاتصالات الدكتور علام موسى، أن مثل هذه المشاريع تعمل على تخفيض التكاليف التشغيلية لدى وزارة الاتصالات، والتي من شأنها تعزيز ثقافة ترشيد الطاقة في المؤسسات الحكومية، واستغلال مصادر الطاقة المتجددة على المدى الطويل والمتوسط، وحفاظاً على البيئة وتقنين للنفقات الحكومية.ومن الجدير ذكره، أن مشروع كفاءة الطاقة، الذي تشرف على تنفيذه سلطة الطاقة، بدأ العمل على تنفيذه في مباني وزارة الاتصالات في أواخر عام 2017 وتم تنفيذ مثل هذه المشاريع في العديد من المؤسسات الفلسطينة.